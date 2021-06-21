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Беглов призвал петербуржцев не ходить на «Алые паруса»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:39

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев и гостей города не ходить на праздник выпускников «Алые паруса». «Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников — и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем», — цитирует слова Беглова Znak.com.

По словам губернатора, массовое скопление при росте заболеваемости COVID-19 и низкой вакцинированности населения «чревато непредсказуемыми последствиями для выпускников». «По данным статистики возраст заболевших снижается, и под ударом вируса оказываются именно молодые люди, многим из которых предстоят очные конкурсы в вузы. Как ответственная власть мы не можем допустить их заражения», — отметил он.

Губернатор заявил, что дискуссия о формате проведения праздника продолжалась несколько недель. Пойдя навстречу родителям и учитывая значимость «Алых парусов», их разрешили провести как бал выпускников на Дворцовой площади. Всем приглашенным на праздник необходимо будет использовать маски и пройти температурный контроль при входе на площадь.

Посторонним в ночь на 26 июня будет закрыт доступ на набережные и крыши зданий в районе проведения «Алых парусов». Для всех судов, кроме брига «Россия», будет закрыта акватория Невы.

Из‑за роста заболеваемости COVID-19 власти Петербурга вернули некоторые ограничения. Заведениям запретили работать с 2.00 до 6.00 и проводить в них развлекательные мероприятия; фуд-корты и детские комнаты в ресторанах и ТЦ, а также аквапарки и площадки аттракционов закрыли; ввели обязательную вакцинацию 65% госслужащих.

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