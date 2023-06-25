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Работодатели в Москве могут сами определять режим работы в выходной 26 июня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:01

Работодатели, организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим работы, сообщили РИА «Новости» в мэрии Москвы. Выходным днем понедельник объявили накануне, во время военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Решение о режиме работы должно приниматься с учетом внутренних документов и трудовых соглашений, отметили городские власти.

24 июня власти Москвы объявили в городе выходной 26 июня. Это решение они объяснили стремлением минимизировать риски в связи с военным мятежом ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

Минцифры порекомендовало работодателям предоставить выходной 26 июня сотрудникам телеком-компаний, СМИ и айтишникам. В ведомстве объяснили рекомендацию «очень эмоциональным и напряженным днем» 24 июня.

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Евгений Пригожин
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