«Ситуация сложная»: Сергей Собянин объявил в Москве 26 июня выходным днем

«Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу», — рекомендовал мэр. Также он предупредил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах, и попросил жителей Москвы своевременно сообщать в полицию о нештатных ситуациях и происшествиях.