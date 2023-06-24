«Ситуация сложная»: Сергей Собянин объявил в Москве 26 июня выходным днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе выходной 26 июня. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава города напомнил, что на территории сегодня был введен режим контртеррористической операции. «Ситуация сложная», — добавил он.
Решение объявить понедельник нерабочим днем Собянин объяснил стремлением минимизировать риски. Исключением из правила стали органы власти, предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городские службы.
«Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу», — рекомендовал мэр. Также он предупредил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах, и попросил жителей Москвы своевременно сообщать в полицию о нештатных ситуациях и происшествиях.
«Городские службы работают в режиме повышенной готовности», — заканчивается пост. Не уточняется, будут ли в понедельник открыты торги на Московской бирже.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Подмосковье и Воронежской области. В этих регионах массовые мероприятия отменены.
У властей, согласно законодательству, появится возможность проверять документы, обыскивать людей на въездах, прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете, выключить любую связь, использовать принадлежащие любым организациям и людям автомобили для оказания первой помощи и преследования преступников и не только.