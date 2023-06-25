Минцифры рекомендовало СМИ, телеком- и IT-компаниям дать своим сотрудникам выходной 26 июня

В Минцифры рекомендацию объяснили «очень эмоциональным и напряженным днем» 24 июня. Дать выходной там предлагают работникам из тех регионов, «которые были вчера в эпицентре событий». Исключениями станут сотрудники, выполняющие критически важные функции.