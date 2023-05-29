Под последними публикациями Стэтема — сотни комментариев на русском языке, большинство из которых до абсурдного банальны. Например, там можно найти такие «цитаты», подписанные именем актера: «Запомни! Одна ошибка — и ты ошибся!», «Шаг влево, шаг вправо — два шага», «Человек меняется по двум причинам: или по первой, или по второй». Также ему приписывают фразу: «Стал знаменитым благодаря русскоязычным комментаторам». И пока одни шутят, что тот специально стал чаще выкладывать фотографии, чтобы читать как можно больше таких выражений, используя автоматический переводчик, другие предлагают «не сдаваться, пока Стэтем не опубликует пост с одной из этих цитат».