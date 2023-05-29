Британский актер Джейсон Стэтем на протяжении многих лет становится источником мемов. Но, в отличии от Бена Аффлека, который постоянно попадает на камеру в своем самом мрачном настроении, Стэтем всего лишь любит пофилософствовать. Брутальная внешность знаменитости вкупе с загадочными фразами из интервью сыграли с ним злую шутку: актер стал идеальным персонажем для пацанских пабликов в «ВК». Постепенно ему стали приписывать фразы, которые он никогда не произносил, — пик популярности этого пришелся на 2013 год. На сообщество «Цитаты Джейсона Стэтема» подписано более 82 тыс. человек, и там до сих пор регулярно публикуются новые записи.
На прошлой неделе начался новый виток развития этого мема: русскоязычные комментаторы пришли в инстаграм* актера, где массово начали оставлять в комментариях его фейковые высказывания.
Под последними публикациями Стэтема — сотни комментариев на русском языке, большинство из которых до абсурдного банальны. Например, там можно найти такие «цитаты», подписанные именем актера: «Запомни! Одна ошибка — и ты ошибся!», «Шаг влево, шаг вправо — два шага», «Человек меняется по двум причинам: или по первой, или по второй». Также ему приписывают фразу: «Стал знаменитым благодаря русскоязычным комментаторам». И пока одни шутят, что тот специально стал чаще выкладывать фотографии, чтобы читать как можно больше таких выражений, используя автоматический переводчик, другие предлагают «не сдаваться, пока Стэтем не опубликует пост с одной из этих цитат».
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