Ростовские власти оценили ущерб от техники ЧВК «Вагнер» в миллионы рублей

По предварительным оценкам, нанесенный военной техникой ЧВК «Вагнер» ущерб Ростову-на-Дону составляет миллионы рублей. Об этом изданию «Подъем» сообщили в пресс-службе главы Ростовской области Василия Голубева.
Дороги, конечно, будут восстанавливаться, по предварительной оценке, потребуется немалый объем работ. По поручению губернатора сейчас городские службы совместно с Минтрансом области оценивают этот объем, <…> завтра будет сумма, предварительно, это миллионы рублей», — заявили там. Работы по восстановлению начнутся с 25 июня.
Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале рассказал, что техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. квадратных метров дорожного полотна, больше всего повреждений получил проспект Буденновский. Восстановительные работы планируют закончить за два дня.
В пресс-службе главы субъекта заявили, что городские службы и вокзалы работают штатно.
Накануне бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством Евгений Пригожина заняли центр Ростова-на-Дону в рамках «марша справедливости». Оттуда они отправились в Москву, но отменили маршрут после переговоров с Александром Лукашенко.
Против Пригожина было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Однако вскоре после отказа ЧВК «Вагнер» от своих планов дело против него закрыли, а сам он по договоренности должен уехать в Беларусь.