Итан Коэн ушел из кино, чтобы заняться пьесами. Поэтому трагедию «Макбет» снял только Джоэл

Композитор Картер Беруэлл рассказал в подкасте «Score», почему грядущую экранизацию трагедии «Макбет» снял только один из братьев Коэнов — Джоэл. Режиссер написал и снял фильм без помощи брата Итана, с которым он работал над «Фарго» и «Старикам тут не место».

По словам Беруэлла, никакого конфликта между братьями не было. Итан не участвовал в создании «Трагедии Макбета» попросту потому, что не хотел снимать кино. В 2019 году он сказал в интервью Los Angeles Times, что «даст себе отдохнуть от фильмов», а его новым занятием стало написание театральных пьес.

Автор музыки уверяет, что сейчас младший из Коэнов «счастлив делать то, что делает». Композитор сказал, что у них есть «масса написанных вместе сценариев», и с некоторыми из них ему довелось познакомиться — «они великолепны», поделился он.

«У нас уже такой возраст, когда просто не знаешь, в какой момент отправишься на пенсию. Это удивительно непредсказуемый бизнес», — заключил Беруэлл.

Премьера экранизации пьесы Шекспира, первого сольного проекта Джоэла Коэна, состоится осенью на Нью-йоркском кинофестивале. Главные роли сыграли обладатели премии «Оскар» Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд.