Итан Коэн снимет свой первый личный фильм. Его сценарий он написал вместе с женой

Режиссер Итан Коэн, снявший вместе с братом Джоэлом такие картины как «Старикам тут не место», «Большой Лебовски» и «Субурбикон», поставит свой личный фильм. Об этом сообщил Deadline.

У будущей картины пока нет названия. Кроме того, кинематографист не раскрывает пока детали сюжета. Известно, что сценарий ленты Коэн написал совместно со своей женой Тришей Кук.

THR предположил, что проект будет основан на сценарии, над которым Коэн и Кук работали еще в середине 2000-х годов. Он рассказывал историю о путешествии двух девушек-лесбиянок из Филадельфии в Майами и их дорожных приключениях.

Фильм будет снят при участии киностудии Focus Festures и продакшн-компании Working Title. Последняя выпустила «Последнюю ночь в Сохо», «Сирано», «Эмму» и «Две королевы». Среди продюсеров ленты будут Кук, Кэн и Роберт Граф.

Последний недавно работал над первым сольным фильмом Джоэла Коэна «Макбет». Черно-белая драма с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд вышла в январе на Apple TV+.