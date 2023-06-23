Вышел тизер к метахтоническому несуществующему сериалу «Залупа Иваныча»

Мем про несуществующий киношедевр под названием «Залупа Иваныча» зашел так далеко, что сервис more.tv опубликовал тизер к метахтоническому прототриллеру об абьюзе в русской глубинке. Премьера проекта состоится когда‑нибудь эксклюзивно на сервисе, говорится в ролике.
Синопсис сериала гласит, что привычная жизнь Иваныча разрушается трагическим происшествием. Потеряв все, что было ему дорого, оставив позади родную деревню, он отправляется в безнадежное путешествие по России.
«То, что встретится Иванычу в пути, навсегда изменит его, а вместе с ним и всех нас. Но только пройдя этот путь до конца, он сможет заново обрести ту часть себя, которую считал утраченной», — говорится в описании ролика.
More.tv утверждает, что в фильме снялись Григорий Лопата, Клавдия Мотыгина, Евлампия Дубровина, Кондратий Печкин, Григорий Хренов, Глафира Макарова, Виктор Шишка, Wolfgang von Hamburger, Борислав Свистун, Анна Соплякова-Задушлина, Александр Пучин-мл. и другие.
«Мы работали на съемочной площадке целых три недели, каждый день, с утра до поздней ночи. Это был настоящий марафон, но мы были готовы к трудностям и были очень мотивированы создать нечто по-настоящему потрясающее», — рассказал режиссер Бора Юрисов.
Кто написал сценарий к этому киношедевру, неизвестно. В графе «Сценарист» написано «засекречено».
20 июня в сети завирусился мем про «Залупу Иваныча». Оригинальная картинка, вероятно, появилась в мем-паблике Academy of Wasted Cinematographists 17 июня и была предложена пользователем Мустафой Магомедовым.
На ней изображен вояк-зумер, который плачет от ненависти к типичной российской комедии «Залупа Иваныча», но очень рад посмотреть то же кино, посвященное мрачной российской глубинке. У изображения быстро появилось продолжение, где фанат эссе от «Кинопоиска» с открытым ртом узнает о сложной кинематографии «Залупы Иваныча» из очередного ролика.
21 июня мем «взорвал» интернет — словосочетание появилось среди самых актуальных тем на русском языке в твиттере.