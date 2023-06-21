Многие читатели склонны удивляться, почему так много людей вдруг повторяют такое, на первый взгляд, глупое название. Однако некоторые копают глубже и узнают, что оригинальное фото с постера фильма на самом деле сделано в 2007 году в одном из белорусских поселков Чернобыльской зоны отчуждения, где осталось всего 8 жителей. А также что планы на фильм появились еще два года назад.