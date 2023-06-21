Все больше пользователей твиттера узнают о «Залупе Иваныча» — несуществующем российском киношедевре для всех аудиторий, словосочетание появилось среди самых актуальных тем на русском языке.
Многие читатели склонны удивляться, почему так много людей вдруг повторяют такое, на первый взгляд, глупое название. Однако некоторые копают глубже и узнают, что оригинальное фото с постера фильма на самом деле сделано в 2007 году в одном из белорусских поселков Чернобыльской зоны отчуждения, где осталось всего 8 жителей. А также что планы на фильм появились еще два года назад.
Знакомые с историей мемов проводят аналогии с фейком про якобы утерянную картину 1973 года «Гончаров» Мартина Скорсезе. Возникшая пару лет назад шутка разрослась в фандом, который написал гангстерскому боевику про советского киллера сюжет и персонажей, подобрал актеров, нарисовал постер, подобрал саундтрек и написал множество эссе о темах и символизме.
Однако чаще в соцсети можно встретить сообщения из параллельной вселенной. В ней «Залупа Иваныча» не просто вышла на экраны, но и взбудоражила зрителей. Ее создатели приходят на Первый канал, раздраженные русофобы запрещают показ фильма в кинотеатрах, но отказать ее киноязыку невозможно — критики такого не видели со времен «Гражданина Кейна».
Пользователь под ником @damiriumm даже написал подробную рецензию о величии «Залупы Иваныча» и о том, почему это больше, чем мем. В ней он отмечает, как у фильма получилось одновременно притвориться глупее своих насмехателей и одновременно переиграть их, а также собрать миллиарды в прокате и обогнать «Оппенгеймера» Кристофера Нолана на «Оскаре».
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Однако судьба прообразов и создателей картины, похоже, сложилась неудачно. Режиссера и сценаристку ждет иноагентство и дело, а в деревне произошел трагический пожар.
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На самом деле, успех «Залупы Иваныча» совсем не в смешном названии, а в том, насколько это высказывание универсально и легко адаптируется под разные ситуации.