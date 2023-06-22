В Петербурге нашлась мемориальная доска Анны Ахматовой, которая висела на «Крестах»

Филатов обратился в полицию, заявив, что доска у него, и отдал ее правоохранителям. Сейчас мемориал находится в 21-м отделении полиции Калининского района. МВД обратилось в УФСИН с предложением забрать доску, однако официально она на балансе ведомства не числилась, поэтому забирает ее пока не торопятся. Ее дальнейшая судьба неизвестна.