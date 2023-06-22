В Петербурге нашлась мемориальная доска Анны Ахматовой, которая висела на «Крестах»

Мемориальную доску в память об Анне Ахматовой снял с фасада «Крестов» известный адвокат Владимир Филатов, выяснила «Фонтанка».
Он объяснил свой поступок тем, что хотел сохранить памятник в сохранности. «Я коренной ленинградец, у меня бабушки-дедушки все здесь жили. В блокаду жили. Это [мемориальная доска] представляет большое значение, большую ценность, историческую память в эпоху глобализма в мире и у нас, в Ленинграде», — заявил он.
Адвокат отметил, что считает подходящим местом для доски новые «Кресты» в Колпино. «Это могло бы стать символом, тем местом, где могли бы собираться, например, присягу принимать работники полиции, где могли бы вручаться дипломы об окончании учебных заведений милицейских. Это объединяло бы людей», — пояснил он.
Филатов обратился в полицию, заявив, что доска у него, и отдал ее правоохранителям. Сейчас мемориал находится в 21-м отделении полиции Калининского района. МВД обратилось в УФСИН с предложением забрать доску, однако официально она на балансе ведомства не числилась, поэтому забирает ее пока не торопятся. Ее дальнейшая судьба неизвестна.
Пропажу мемориальной доски заметил 15 июня фотограф Миша Бурлацкий. Доска висела на доме № 7, литера К, где находился главный вход в «Кресты». На ней изображен портрет Ахматовой и строки из поэмы «Реквием». В этом СИЗО в 1938–1939 годах сидел сын поэтессы Лев Гумилев, а также ее третий муж Николай Пунин. Женщина носила им передачи.
В конце мая управление петербургского ФСИН передало комплекс «Кресты» акционерному обществу «Дом.рф». Новый владелец также не планирует забирать памятник, поскольку ФСИН не «предоставлял и не передавал им документы и сведения, подтверждающие наличие мемориальной доски».