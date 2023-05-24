Здание знаменитых «Крестов» в Петербурге передали компании «Дом.рф». Там больше официально не тюрьма

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Петербурге полностью передало комплекс тюрьмы «Кресты» акционерному обществу «Дом.рф». Об этом сообщила «Фонтанка».
Госрегистрация права бессрочного пользования территорией УФСИН прекращена. «Кресты» больше официально не считаются исправительным учреждением. Тюрьма там была открыта с 1893 по 2017 год, а после, до октября 2022 года, в «Крестах» располагалась колония-поселение.
«Дом.рф» получил во владение участок и 24 объекта недвижимого имущества, зарегистрированные по адресу Арсенальная набережная, 7. Эту территорию, по данным издания, продадут на торгах.
Предполагается, что большую часть вырученных средств передадут ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».
«Дом.рф» заявлял, что намерен придать «Крестам» «новые, востребованные функции». В компании надеются, что комплекс «вернется в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры».
В 2013 году власти Петербурга планировали разместить в «Крестах» офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект хотели реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В прошлом году передать «Кресты» РПЦ предлагал митрополит санкт-петербургский и ладожский Варсонофий.