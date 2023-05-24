Здание знаменитых «Крестов» в Петербурге передали компании «Дом.рф». Там больше официально не тюрьма

Госрегистрация права бессрочного пользования территорией УФСИН прекращена. «Кресты» больше официально не считаются исправительным учреждением. Тюрьма там была открыта с 1893 по 2017 год, а после, до октября 2022 года, в «Крестах» располагалась колония-поселение.