Со стены СИЗО «Кресты» пропала мемориальная доска Анне Ахматовой

Со здания бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге сняли мемориальную доску поэтессе Анне Ахматовой, обратила внимание «Фонтанка» и фотограф Миша Бурлацкий. О демонтаже доски не сообщалось, как и о причинах ее исчезновения.
Доска висела на доме № 7, литера К, где находился главный вход в «Кресты». На ней был изображен портрет Ахматовой и строки из поэмы «Реквием». В этом СИЗО в 1938–1939 годах сидел сын поэтессы Лев Гумилев, а также ее третий муж Николай Пунин. Женщина носила им передачи.
В поэме она писала, что ее памятник должен стоять «здесь, где стояла я триста часов // И где для меня не открыли засов». Настоящий памятник находится напротив изолятора, на другом берегу Невы.
В конце мая управление петербургского ФСИН передало комплекс «Кресты» акционерному обществу «Дом.рф». Планируется, что здания будут проданы на торгах.
«Поскольку предыдущий правообладатель имущественного комплекса „Кресты“ „Дом.рф“ не предоставлял и не передавал документы и сведения, подтверждающие наличие мемориальной доски в память о поэтессе Анне Ахматовой на доме 7, литера К, „Дом.рф“ запросил данную информацию во ФСИН России», — ответили телеграм-каналу «Подъем» в пресс-службе «Дом.рф».
Власти Петербурга в прошлом высказывали недовольство табличками «Последнего адреса», посвященными другим жертвам сталинских репрессий 1930-х годов. На них жаловался экс-помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Александр Мохнаткин, а замглавы комитета по градостроительству и архитектуре города Лариса Канунникова назвала таблички незаконными, отнеся случаи их установки к административным правонарушениям.
Ранее в Москве активисты проекта заметили, что кто‑то начал снимать памятные доски «Последнего адреса».