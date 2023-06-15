Со стены СИЗО «Кресты» пропала мемориальная доска Анне Ахматовой

Доска висела на доме № 7, литера К, где находился главный вход в «Кресты». На ней был изображен портрет Ахматовой и строки из поэмы «Реквием». В этом СИЗО в 1938–1939 годах сидел сын поэтессы Лев Гумилев, а также ее третий муж Николай Пунин. Женщина носила им передачи.