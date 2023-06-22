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Минцифры может разблокировать пиратские онлайн-кинотеатры

Виктория Шанина
Сегодня в 18:26

Минцифры изучает возможность отменить ограничения доступа к сайтам, которые нелегально публикуют фильмы западных киностудий, но с определенными условиями. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

В министерстве уточнили, что такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, находиться в кинотеатральном прокате и содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

Весной 2022 года на фоне военной операции на Украине Warner Bros., Walt Disney, Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители официально прекратили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам и объявили об остановке проката своих фильмов на территории страны.

Российские кинотеатры начали искать лазейки, чтобы продолжить показывать голливудские новинки. Так, в январе 2023-го в Москве продавали билеты на «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона в качестве предсеансного обслуживания перед российскими короткометражками.

Кроме того, в России начали обсуждать возможность включения фильмов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Однако Минпромторг заявил, что это невозможно, поскольку аудиовизуальные произведения не являются товарами согласно номенклатуре ЕАЭС.

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