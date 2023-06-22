Суд в Москве запретил Siemens продолжать разбирательства по обслуживанию электропоездов в России

Речь идет о высокоскоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». В мае 2022-го холдинг РЖД сообщил, что их техническое обслуживание продолжится уже под руководством и контролем РЖД и в рамках российского законодательства.
После начала военной операции на Украине Siemens приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь. В частности, был заморожен контракт на поставки новых электропоездов «Сапсан» в РФ.
В мае 2022-го Siemens объявила об уходе с российского рынка. Компания объяснила это тем, что после начала военной спецоперации убытки и расходы в железнодорожном секторе привели к снижению прибыли во втором квартале 2022 года.
На данный момент РЖД требует от Siemens поставить 13 «Сапсанов» по договору от 7 июня 2019 года либо выплатить неустойку. В октябре 2022-го компания расторгла этот контракт в одностороннем порядке.