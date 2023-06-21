В Москве и Подмосковье упали три беспилотника

Информацию по беспилотникам в Подмосковье подтвердил губернатор региона Андрей Воробьев. «По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал он в телеграме, добавив, что разрушений и пострадавших нет.