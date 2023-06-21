В Москве и Подмосковье упали три беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата упали в Новой Москве и Московской области. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что они были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.
По данным агентства, один БПЛА упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве, еще два — рядом с дислокацией Таманской дивизии. Предварительно, пострадавших нет, объекты на земле не повреждены.
Информацию по беспилотникам в Подмосковье подтвердил губернатор региона Андрей Воробьев. «По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал он в телеграме, добавив, что разрушений и пострадавших нет.
Mash со ссылкой на местных жителей уточняет, что первый беспилотник взорвался над деревней Лукино около 5 часов утра. Это произошло примерно в 20 километрах от места падения двух других БПЛА.
Первая крупная атака Москвы беспилотниками произошла 30 мая. Согласно заявлению Минобороны, всего было восемь дронов, пять из них удалось сбить, а три благодаря средствам радиоэлектронной борьбы потеряли связь с операторами и сбились с курса. В первые часы телеграм-канал Shot писал о 32 БПЛА, отмечая, что информация о них может дублироваться. Источники РБК говорили о 10 сбитых устройствах.
В результате атаки пострадали два человека, два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве получили небольшие повреждения. Владимир Путин, комментируя атаку, заявил, что удары по жилым зданиям и попытки запугивания граждан это «явный признак террористической деятельности».