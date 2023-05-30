Путин: система ПВО Москвы сработала удовлетворительно, но еще есть над чем работать

При этом в начале ответа на вопрос про атаку беспилотников Путин вновь порассуждал об истории Украины. Он заявил, что конкуренция между Россией и Украиной после развала СССР была неизбежна, но «те, кто занимался этим» предполагали, что всё будет происходит цивилизовано. Однако, по словам Путина, «территорию, которая называется Украиной», с самого начала контролировали люди, руководимые с Запада, и они решили создать на этой территории «анти-Россию».