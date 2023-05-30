Путин: система ПВО Москвы сработала удовлетворительно, но еще есть над чем работать

Во время атаки беспилотников на Москву системы ПВО сработали «штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, «понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО», и российские власти будут этим заниматься.
Президент России назвал атаку дронов на Москву ответом на российский удар по штабу военной разведки Украины, нанесенный «два-три дня назад».
«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям», — сказал Путин, назвав атаку дронов «террористическим актом».
При этом в начале ответа на вопрос про атаку беспилотников Путин вновь порассуждал об истории Украины. Он заявил, что конкуренция между Россией и Украиной после развала СССР была неизбежна, но «те, кто занимался этим» предполагали, что всё будет происходит цивилизовано. Однако, по словам Путина, «территорию, которая называется Украиной», с самого начала контролировали люди, руководимые с Запада, и они решили создать на этой территории «анти-Россию».
Затем Путин заявил, что сперва Украина объявила себя нейтральным государством, а в 2008 году решила вступить в НАТО. Президент вспомнил об обещании Североатлантического альянса не расширяться на восток и о событиях в Украине в 2014 году, которые он характеризует как госпереворот.
«В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией. И кроме этого начали войну на Донбассе, боевые действия. Потом всех обманули, чтобы усыпить бдительность, заявив о том, что хотят решить вопрос мирными средствами», — цитирует его слова пресс-служба Кремля.
Путин продолжил: «Российские Вооружённые Силы, которые вынуждены были ответить, — Россия была вынуждена ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, мы все вынуждены были ответить началом специальной военной операции, — наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры либо по складам с боеприпасами, либо ГСМ, используемым для ведения боевых действий».
Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники, несколько домов были повреждены, серьезно никто не пострадал. Минобороны говорили о восьми летательных аппаратах, все из которых удалось сбить, телеграм-канал Shot писал о 32 БПЛА, отмечая, что информация о них может дублироваться, источники РБК говорили о 10 сбитых устройствах. «Афиша Daily» собрала все что известно об атаке БПЛА и реакции официальных лиц.