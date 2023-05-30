Что известно об атаке дронов на Москву и как на нее реагируют в Кремле, Госдуме и Киеве

Как указал Mash, над Подмосковьем мог быть сбит модернизированный украинский БПЛА А-2 «Синиця». Обычная версия такого дрона может пролететь до 100 километров, однако эти машины крупнее них (размах крыльев до 3 метров вместо 1,8 у обычных) и оборудованы бензиновыми двигателями, уточнил канал. По информации РБК, в один из дронов был установлен кумулятивный заряд КЗ-6 с 1,8 килограмма взрывчатого вещества, который обычно используют для пробития брони.