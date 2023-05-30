Что известно об атаке дронов на Москву и как на нее реагируют в Кремле, Госдуме и Киеве

По словам Минобороны, в атаке участвовали восемь аппаратов, три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. В первые часы телеграм-канал Shot писал о 32 БПЛА, отмечая, что информация о них может дублироваться. Источники РБК говорили о 10 сбитых устройствах.
Куда попали
По информации РИА «Новости», дроны прилетели в фасады домов на Профсоюзной 98, в одно из зданий на улице Атласова, а также в квартиру 14 этажа на Ленинском проспекте 92к1. Жителей подъездов двух домов временно эвакуировали, сообщил Собянин.
Депутат Хинштейн позже опубликовал «первичный перечень» мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье. В нем сказано, что БПЛА упали в районе села Ильинское и деревни Тимошкино, поселка Гринфилд, деревень Раздоры и Ромашково. Последние две находятся в 13 и 16 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.
После атаки в Москве вновь начали глушить сигналы спутниковой навигации, рассказал Mash. По их данным, мера связана с атакой беспилотников, которые используют их для наведения, а на сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители. Также телеграм-канал узнал об объявленном полиции плане «Тайфун» и сборе личного состава к ликвидации последствий ЧС.
Baza заметила, что московская полиция зачем‑то начала проверку канализационных люков.
Какие БПЛА прилетели в Москву
Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин заметил, что на кадрах из села Ильинское изображен беспилотник новой модели, такие же участвовали в атаке на Краснодар 26 мая. По его информации, дальность их полета оценивается в 400-1000 километров, то есть они могли быть запущены с территории Украины. «Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать», — написал Рогозин.
Как указал Mash, над Подмосковьем мог быть сбит модернизированный украинский БПЛА А-2 «Синиця». Обычная версия такого дрона может пролететь до 100 километров, однако эти машины крупнее них (размах крыльев до 3 метров вместо 1,8 у обычных) и оборудованы бензиновыми двигателями, уточнил канал. По информации РБК, в один из дронов был установлен кумулятивный заряд КЗ-6 с 1,8 килограмма взрывчатого вещества, который обычно используют для пробития брони.
Как реагируют на атаку в Москве, Киеве и Брюсселе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте по факту атаки беспилотными летательными аппаратами.
Путин прокомментировал атаку, сказав, что ПВО отработала штатно и удовлетворительно, хотя есть над чем работать: «Мы сталкивались с такими же проблемами на военной базе в Хмеймиме.<…> Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать». Также он подтвердил, что «два-три дня назад» Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.
Дмитрий Песков заявил, что прилёты стали ответом Киева на «на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений», а атака «лишний раз подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных целей». При этом, по его словам, на обращение Путина по этому поводу «специальных планов нет».
Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к атаке. В комментарии Breakfast Show* он пошутил, что «возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям» (последние три дня Киев тоже подвергается массированному обстрелу дронами и ракетами — прим.ред.). «Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак. Но прямого отношения, конечно же, не имеем», — подчеркнул он.
На совещании Минобороны Шойгу сказал, что «киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан, используя натовское вооружение».
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Россию не использовать атаку дронов на Москву как повод для эскалации.
Что говорят депутаты
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн уверен, что «диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать», так что налет дронов на Москву это «новая реальность, которую предстоит осознать».
Член комитета по обороне Виктор Соболев объяснил «ФедералПресс», почему не сработала ПВО в Москве: «Беспилотники летели очень низко, и наши радиолокационные системы их не видели. Для предупреждения подобных ситуаций нужна модернизация ПВО. Нам нужно внедрять новые системы. Нам следует создать такие системы, которые бы видели беспилотники на очень низкой высоте».
Член комитета по обороне Андрей Гурулев предложил принять закон о запрете на видеосъемку полетов БПЛА: «Первое, что надо делать, — сообщить по номеру 112, что видели беспилотник, район такой‑то, точка такая <…> Мы сейчас законы, я думаю, инициируем и примем — вопрос уголовной ответственности за видеосъемку».
* — ведущие Breakfast Show Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр признаны в России иностранными агентами.