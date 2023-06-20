Организаторы Московского джазового фестиваля рассказали о его образовательной программе

Наконец, 24 июня саксофонистка Ольга Захарова расскажет про баритон-саксофон в джазе, главред jazzmap.ru Ольга Карпова обсудит джазовую фотосъемку, а пианист и ударник Яков Окунь проведет беседу-лекцию «Элементарная теория джаза». Кроме того, электрогармонист и основатель группы High School Алекс Соловьев вместе с Ozzie Blunt расскажет о губной гармонике, вокале и импровизации.