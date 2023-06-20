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Организаторы Московского джазового фестиваля рассказали о его образовательной программе

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:19

Организаторы Московского джазового фестиваля, который состоится с 19 по 25 июня, рассказали «Афише Daily» о его образовательной программе. Она пройдет в формате интенсивов, в которым можно будет подключиться онлайн.

Лекции запланированы с 20 по 24 июня. Их проведут в партнерстве с компанией «Музторг». Трансляции классов будут показаны в сервисе видеоконференций SberJazz, их старт намечен на 19:00 (24 июня — на 17:00).

20 июня музыковед Наталья Риккер расскажет о джазовом искусстве как основе современной массовой музыки, а Владимир Корниенка поделится знаниями о российских производителях гитарных эффектов.

21 июня композитор Алина Енгибарян прочитает лекцию «Особенности джазовой стилистики для вокалиста», а Китти Орлова и ее джаз-бэнд устроят музыкальную лекцию для детей и взрослых «Магия музыки: как создать песню».

22 июня лидер группы Shoo Шуня Мещерякова даст мастер-класс по современному вокалу, а мультиинструменталист и Николай Стравинский поделится, как создать аранжировку с нуля.

23 июня певица Саша Магерова представит мастер-класс «Джаз для детей», а маримбофонист и перкуссионист Лев Слепнер проведет мастер-класс «Ритмы мира через коннакол, или зачем нужен коннакол современному музыканту».

Наконец, 24 июня саксофонистка Ольга Захарова расскажет про баритон-саксофон в джазе, главред jazzmap.ru Ольга Карпова обсудит джазовую фотосъемку, а пианист и ударник Яков Окунь проведет беседу-лекцию «Элементарная теория джаза». Кроме того, электрогармонист и основатель группы High School Алекс Соловьев вместе с Ozzie Blunt расскажет о губной гармонике, вокале и импровизации.

Также в эти дни фестиваля пройдут лекции на территории ВДНХ. Их организуют совместно с российским обществом «Знание». Среди лекторов будут саксофонист Игорь Бутман, хореограф Виталий Клименко, глава Дирекции проектов в сфере культуры в «СберОбразование» Екатерина Калачикова, руководитель Большого Джазового оркестра Петр Востоков.

О клубной программе Московского джазового фестиваля «Афиша Daily» рассказывала ранее. Также мы писали об основной программе. Билеты на события феста можно найти на «Афише».

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Николай СтравинскийОльга ЗахароваИгорь БутманЕкатерина КалачиковаПетр Востоков
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