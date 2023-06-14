Московский джазовый фестиваль анонсировал свою клубную программу

Московский джазовый фестиваль пройдет с 19 по 25 июня. В нем примут участие более 1000 артистов. В рамках мероприятия клубы столицы представят специальные программы, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Начиная с 16 июня джазовые джем-сейшены можно будет слушать ежедневно в The Hat Moscow — вход в заведение будет свободным. 24 июня там пройдет официальный джем-сейшен фестиваля.
Аналогичные мероприятия состоятся 16 и 22 июня в джаз-клубе Алексея Козлова и 23 июня в джаз-клубе Игоря Бутмана. Кроме того, оба заведения представят целую серию концертов музыкантов из разных стран.
В джаз-клубе Алексея Козлова выступят бразильский артист Жоандер Сантос, певица София Ацбеха Негга, группа Marimba Plus, а также сам Алексей Козлов и «Арсенал», Сергей Жилин и Alexander Dovgopoly Project.
Джаз-клуб Игоря Бутмана устроит выступления индонезийского коллектива Keubitbit Ethnic Music и израильско-российского Трио Офера Ландсберга, певицы Fantine и ее группы, Вадима Эйленкрига и Eilenkrig Cres, Варвары Убель и Квартета Олега Бутмана.
Всего в клубную программу Московского джазового фестиваля войдут более 120 концертов и джем-сейшенов. Билеты на основную программу мероприятия можно найти на «Афише».