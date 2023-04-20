Тысяча и один концерт: Moscow Jazz Festival открыл продажу билетов

Посетители смогут насладиться музыкой в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье» (там пройдет открытие и закрытие), парке «Музеон», на площади у ЦУМа и на ВДНХ. В следующий понедельник, то есть 24 апреля, немного вырастут цены на билеты на события в «Эрмитаже», поэтому рекомендуем поспешить!