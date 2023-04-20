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Тысяча и один концерт: Moscow Jazz Festival открыл продажу билетов

Илья Голубев
Сегодня в 18:47

Второй международный Moscow Jazz Festival пройдет на самых уютных площадках Москвы с 19 по 25 июня. Билеты на фестиваль уже можно приобрести на сайте «Афиши».

Посетители смогут насладиться музыкой в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье» (там пройдет открытие и закрытие), парке «Музеон», на площади у ЦУМа и на ВДНХ. В следующий понедельник, то есть 24 апреля, немного вырастут цены на билеты на события в «Эрмитаже», поэтому рекомендуем поспешить!

Площадки примут более тысячи (!) джазовых исполнителей и музыкантов, которые работают и в других жанрах. Выступят как уже известные артисты, так и молодые джаз-коллективы, выбранные по итогам всероссийского конкурса.

Открытие фестиваля запланировано на 19 июня в парке «Зарядье». На этом празднике хорошей музыки будет представлена совместная программа Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. Вместе с ними выступят и специальные гости.

А далее посетители фестиваля смогут услышать Валерия Сюткина, Light Jazz, Трио Олега Аккуратова, рэпера Мота со специальной программой, ансамбль «Терем-квартет», Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Вадима Эйленкрига и Eilenkrig Crew, дважды обладателя «Грэмми» Ильдара Абдразакова, а также кубинских, бразильских и других зарубежных музыкантов.

На закрытии фестиваля 25 июня пройдет премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.

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Игорь БутманВалерий СюткинСергей МазаевИльдар АбдразаковАлексей Гуськов
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