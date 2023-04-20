Тысяча и один концерт: Moscow Jazz Festival открыл продажу билетов

Второй международный Moscow Jazz Festival пройдет на самых уютных площадках Москвы с 19 по 25 июня. Билеты на фестиваль уже можно приобрести на сайте «Афиши».
Площадки примут более тысячи (!) джазовых исполнителей и музыкантов, которые работают и в других жанрах. Выступят как уже известные артисты, так и молодые джаз-коллективы, выбранные по итогам всероссийского конкурса.
Открытие фестиваля запланировано на 19 июня в парке «Зарядье». На этом празднике хорошей музыки будет представлена совместная программа Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. Вместе с ними выступят и специальные гости.
А далее посетители фестиваля смогут услышать Валерия Сюткина, Light Jazz, Трио Олега Аккуратова, рэпера Мота со специальной программой, ансамбль «Терем-квартет», Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Вадима Эйленкрига и Eilenkrig Crew, дважды обладателя «Грэмми» Ильдара Абдразакова, а также кубинских, бразильских и других зарубежных музыкантов.
На закрытии фестиваля 25 июня пройдет премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.