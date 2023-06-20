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Дума приняла закон, запрещающий вылов морских млекопитающих для индустрии развлечений

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

Госдума приняла закон, запрещающий с 1 сентября 2024 года вылов дельфинов, белух, косаток и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.

Исключением будет считаться вылов на основании решения о предоставлении млекопитающих в пользование для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.

О таких случаях решение будет принимать комиссия, состав и порядок которой определит кабмин. Соответствующий документ будет публиковаться на сайте Росрыболовства в течение пяти дней со дня его поступления в ведомство.

В декабре 2021 года Госдума отклонила поправки к законопроекту о прибрежном лове, в которых предлагалось запретить вылов китообразных для индустрии развлечений.

Сам законопроект о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных был принят 15 декабря. В той версии он не ограничивал ловлю животных для учебных и культурно-просветительских целей.

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ГосдумаРосрыболовство
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