Дума приняла закон, запрещающий вылов морских млекопитающих для индустрии развлечений

Исключением будет считаться вылов на основании решения о предоставлении млекопитающих в пользование для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.
О таких случаях решение будет принимать комиссия, состав и порядок которой определит кабмин. Соответствующий документ будет публиковаться на сайте Росрыболовства в течение пяти дней со дня его поступления в ведомство.
В декабре 2021 года Госдума отклонила поправки к законопроекту о прибрежном лове, в которых предлагалось запретить вылов китообразных для индустрии развлечений.
Сам законопроект о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных был принят 15 декабря. В той версии он не ограничивал ловлю животных для учебных и культурно-просветительских целей.
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