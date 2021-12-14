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Госдума отклонила поправки о запрете на ловлю китообразных для индустрии развлечений

Юлия Онодэра
Вчера в 23:58

Госдума на пленарном заседании отклонила поправки к законопроекту о прибрежном лове, в которых депутаты Николай Валуев, Светлана Бессараб и Владимир Бурматов предлагали запретить вылов кинообразных для индустрии развлечений. Об этом сообщил «Гринпис».

Сам законопроект о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных уже принят во втором чтении. В текущей версии он не ограничивает ловлю животных для учебных и культурно-просветительских целей.

В «Гринписе» отмечают, что документ «запрещает то, чего и так нет: промышленный и прибрежный вылов китообразных ради мяса и жира — китобойный промысел». Он не ведется в России с 1987 года в связи со следованием международному мораторию.

Вылов китообразных с целями развлечения людей же ведется: в 2018 году 11 косаток и 90 белух оказались в Приморье в так называемой «китовой тюрьме» как раз из‑за этого. Инициативу о запрете такой ловли поддержал даже Владимир Путин, но и это не помогло принять поправки.

По словам Светланы Бессараб, поправки были отклонены из‑за того, что учебные и культурно-просветительские цели в законе «о рыболовстве» идут под одним пунктом, то есть, в соответствии с законом, они неделимы.

Тем не менее, авторы законопроекта готовы подготовить новый документ, в котором предложат разделить эти понятия. Это должно позволить запретить вылов китов и дельфинов для культурно-просветительских целей, но оставить для учебных.

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