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В России запретили промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней

Денис Ламехов
Вчера в 22:20

Государственная дума запретила промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон вступит в силу спустя 10 дней после публикации. Он не запрещает ловлю животных для индустрии развлечений — такие поправки предлагали депутаты депутаты Николай Валуев, Светлана Бессараб и Владимир Бурматов.

По словам Бессараб, поправки были отклонены из‑за того, что учебные и культурно-просветительские цели в законе «о рыболовстве» идут под одним пунктом, то есть в соответствии с законом, они неделимы.

В Гринписе отмечают, что документ «запрещает то, чего и так нет: промышленный и прибрежный вылов китообразных ради мяса и жира — китобойный промысел». Он не ведется в России с 1987 года в связи со следованием международному мораторию.

На проблему жестокого обращения с морскими животными обратили внимание в 2018 году. Тогда несколько компаний организовали в бухте Средняя Приморского края «китовую тюрьму», где заперли сотню косаток и белух. Их планировали продать в китайские океанариумы за 19 млн долларов.

Когда на ситуацию обратили внимание зоозащитники, прокуратура, СК и президент Владимир Путин, компания-отловщик согласилась выпустить млекопитающих на волю. К ноябрю 2019-го всех белух и косаток выпустили, а президент поручил усовершенствовать законодательство в этой сфере.

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