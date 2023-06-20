«Теперь знаю, с каким лицом Бен Аффлек делает нюдсы»: в сети обсуждают фото, опубликованное Джей Ло

И вот снимок Аффлека вновь обсуждают в твиттере. Но на этот раз его опубликовали не тайные наблюдатели, а жена актера. В США 18 июня отмечался День отца, и Лопес выложила пост в твиттере, который и наделал столько шума. Пара поженилась меньше года назад, но у них есть дети от прошлых браков: у Лопес — 15-летние близнецы от Марка Энтони, у Аффлека — трое детей от Дженнифер Гарнер. Судя по всему, актер участвует в воспитании их всех. «Он потрясающий, просто потрясающий отец, и ролевая модель [для близнецов]», — радостно делилась недавно певица. В праздник она вновь публично восхитилась супругом, но, помимо совместного селфи, приложила неожиданный кадр — на нем обнаженный Аффлек.