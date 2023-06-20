«Теперь знаю, с каким лицом Бен Аффлек делает нюдсы»: в сети обсуждают фото, опубликованное Джей Ло

В сеть регулярно попадают кадры Бена Аффлека, которые становятся основой для многочисленных мемов. Например, всего месяц назад папарацци засняли, как лауреат «Оскара» провожает Дженнифер Лопес к пассажирскому сиденью автомобиля, а потом с размаха захлопывает за ней дверь и тяжело вздыхает.
И вот снимок Аффлека вновь обсуждают в твиттере. Но на этот раз его опубликовали не тайные наблюдатели, а жена актера. В США 18 июня отмечался День отца, и Лопес выложила пост в твиттере, который и наделал столько шума. Пара поженилась меньше года назад, но у них есть дети от прошлых браков: у Лопес — 15-летние близнецы от Марка Энтони, у Аффлека — трое детей от Дженнифер Гарнер. Судя по всему, актер участвует в воспитании их всех. «Он потрясающий, просто потрясающий отец, и ролевая модель [для близнецов]», — радостно делилась недавно певица. В праздник она вновь публично восхитилась супругом, но, помимо совместного селфи, приложила неожиданный кадр — на нем обнаженный Аффлек.
Пользователи твиттера не смогли пройти мимо такого фото
«Пост выражения признательности папочке. Счастливого Дня отца, папа. И счастливого Дня отца всем потрясающим отцам! Мы любим вас и ценим вас сильнее, чем вы думаете»
«Не могу поверить, что я знаю, с каким лицом Бен Аффлек делает нюдсы»
«Джей Ло буквально сумасшедшая, кто публикует нюдс своего мужа в День отца? Как бы спасибо, но зачем????»
«Эта диета кофе из Dunkin’ Donuts не работает в его случае»
«Прощу прощения, Джей Ло только что опубликовала обрезанный нюдс своего мужа в твиттере????»
«Окей, Бен!»
«Кто‑то сказал, что он депрессивный, даже когда делает соблазняющее фото, я плачу»
И пока одни комментаторы утверждают, что это неуместный выбор фотографии для Дня отца, другие благодарят Лопес и шутливо возмущаются, что она выложила лишь обрезанную версию снимка. Фанаты отмечают, что знаменитость в отличной физической форме и что обожаемая им продукция Dunkin’ Donuts никак не отражается на фигуре. «Не могу поверить, что я знаю, с каким лицом Бен Аффлек делает нюдсы», — пишут в соцсети и отдельно находят забавным, что актер даже в этом случае не изменяет своей привычной угрюмой мимике.