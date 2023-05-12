«Жена сводит его с ума»: Бен Аффлек снова попал в мемы, агрессивно захлопнул дверь авто за Лопес

В июле 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились — через девятнадцать лет после первой помолвки. Самая известная голивудская пара до сих пор находится под пристальным вниманием папарацци: на этой неделе их заметили во время прогулки по Санта-Монике. На ролике, попавшем в сеть, знаменитости направляются к машине — Аффлек идет на несколько шагов впереди и открывает перед женой дверь пассажирского сиденья. Однако он явно чем‑то недоволен, и когда Лопес садится в авто, актер с размаха захлопывает дверь, а потом останавливается около водительского места, чтобы страдальчески поднять руку в немом вопросе.