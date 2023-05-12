«Жена сводит его с ума»: Бен Аффлек снова попал в мемы, агрессивно захлопнул дверь авто за Лопес

В июле 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились — через девятнадцать лет после первой помолвки. Самая известная голивудская пара до сих пор находится под пристальным вниманием папарацци: на этой неделе их заметили во время прогулки по Санта-Монике. На ролике, попавшем в сеть, знаменитости направляются к машине — Аффлек идет на несколько шагов впереди и открывает перед женой дверь пассажирского сиденья. Однако он явно чем‑то недоволен, и когда Лопес садится в авто, актер с размаха захлопывает дверь, а потом останавливается около водительского места, чтобы страдальчески поднять руку в немом вопросе.
Причины такого поведения пытаются понять в твиттере
«Лол, Бен устал от всей ее чуши»
«Он всегда стоит так, будто у него болит спина»
«Он уже думает о следующей сигарете»
«У него такое же выражение лица в этом меме!»
«Он устал от папарацци»
«По тому, как он закрыл дверь, я могу утверждать, что [Лопес] сводит его с ума. Лол, Бен выглядит так, будто у него ни минуты нет покоя»
«Или [Аффлек] устал от неудачников, которые постоянно снимают его и превращают видео в мемы»
Пока одни предполагают, что Аффлек просто устал от постоянно следящих за его жизнью фотографов, другие увидели в его действиях намек на проблемы в отношениях. «Кажется, [Лопес] сводит его с ума», — комментируют ролик в твиттере. Многие обратили внимание, что актер в этом видео выглядит таким же измученным, как на фото, которые сделали его героем мемов в 2016 году.
Пользователи сочувствуют уставшему и разозленному Аффлеку, однако недавно он убеждал фанатов, что у него «просто несчастное лицо», выражение которого якобы не зависит от его истинного настроения.