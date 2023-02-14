«Самый запоминающийся момент Супербоула»: зрители встречают рекламу Dunkin’ Donuts с Беном Аффлеком

Зрители считают, что это видео — «самый запоминающийся момент Супербоула LVII», и радуются за Бена Аффлека, который, судя по всему, «воплощает свои мечты». Помимо этого, комментаторы иронизируют, что единственный нереалистичный момент рекламы — не тот факт, что актер работает в этой кофейне, а предположение, что Джей Ло сама водит машину. Еще во время Супербоула зрители увидели первый полноценный трейлер фильма «Флэш»: главный герой, которого сыграет Эзра Миллер, встретится с другой версией себя и сразу с двумя Бэтменами — их играют Бен Аффлек и Майкл Китон. Теперь пользователи пытаются представить стоящего за прилавком Dunkin’ Donuts супергероя.