«Самый запоминающийся момент Супербоула»: зрители встречают рекламу Dunkin’ Donuts с Беном Аффлеком

Бен Аффлек большой любитель кофе и поклонник международной сети заведений Dunkin’ Donuts: в интервью 2019 года он заявил, что ест пончики оттуда «каждый день». В начале января этого года папарацци запечатлели актера во время съемок рекламного ролика для франшизы: он стоял в рабочей форме бариста в одной из бостонских кофеен любимой сети. И когда на недавней церемонии награждения музыкальной премии «Грэмми» Аффлек сидел с поникшим видом, пользователи шутили, что он просто хочет покинуть скучное для него светское мероприятие и отправиться в Dunkin’ Donuts.
Ожидаемую поклонниками рекламу показали во время Супербоула — ее увидели более сотни миллионов зрителей. Так как финальный матч сезона Национальной футбольной лиги настолько значимое и популярное событие, 30-секундный рекламный слот там стоит 7 миллионов долларов.
По сюжету ролика Аффлек работает в окне приема и выдачи заказов Dunkin’ Donuts, где не всегда успевает оперативно обслужить клиентов, зато делает с ними селфи. В какой‑то момент из подъезжающей машины выглядывает лицо его жены Дженнифер Лопес. «Что ты делаешь здесь? — удивленно спрашивает она. — Вот чем ты занимаешься, когда говоришь, что весь день на работе?» И когда актер покорно собирается ехать с ней домой, Лопес просит прихватить для нее пончик в глазури.
В сети обсуждают забавную рекламу
Зрители считают, что это видео — «самый запоминающийся момент Супербоула LVII», и радуются за Бена Аффлека, который, судя по всему, «воплощает свои мечты». Помимо этого, комментаторы иронизируют, что единственный нереалистичный момент рекламы — не тот факт, что актер работает в этой кофейне, а предположение, что Джей Ло сама водит машину. Еще во время Супербоула зрители увидели первый полноценный трейлер фильма «Флэш»: главный герой, которого сыграет Эзра Миллер, встретится с другой версией себя и сразу с двумя Бэтменами — их играют Бен Аффлек и Майкл Китон. Теперь пользователи пытаются представить стоящего за прилавком Dunkin’ Donuts супергероя.