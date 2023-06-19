Нарисованный бассейн и горка с третьего этажа: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби

Издание Architectural Digest выпустило видео-экскурсию по дому Барби вместе с Марго Робби. Режиссерка Грета Гервиг решила создать не просто декорации, а целый мир за пределами Лондона, где проходили съемки.
Возведенный на территории студии Warner Bros. комплекс изобилует розовым цветом. Гервиг призналась, что в детстве любила яркие цвета, в том числе розовый, поэтому для нее было важно, чтобы разные оттенки розового сочетались друг с другом. Она показала, что даже тот цвет, который зритель может принять за белый, на самом деле бледно-розовый.
«Барби была создана в 1950-х, поэтому мне казалось, что мир [в фильме] должен передать ощущение тех времен: музыка 50-х, [актер] Джин Келли и [режиссер] Винсент Миннелли — все должно быть прекрасной фальшивкой, [игра актеров -] эмоциональной и чересчур», — объяснила задумку Гервиг.
Режиссерка наняла художницу Сару Гринвуд и декораторку Кэти Спенсер, ранее работавших над адаптациями «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной». Обе черпали вдохновение в дизайне 50-х и архитектуре города Палм-Спрингс.
Гринвуд и Спенсер решили уменьшить комнаты в доме Барби, сделав их на 23% меньше относительно стандартных. «Потолок на самом деле находится довольно близко к голове, и нужно всего несколько шагов, чтобы пройти комнату от края до края. Получается странный эффект: актеры кажутся большими, но и не гигантами», — поделилась Гервиг.
По словам декораторки Спенсер, предметы интерьера передают всю историю вселенной Барби — с момента создания до нынешнего времени. Их создавали вручную.
Марго Робби показала, что некоторые вещи в доме Барби нельзя взять в руки, поскольку они нарисованы — например, продукты в холодильнике, сладости на полке и мини-духовка. Актриса рассказала, что она и члены съемочной команды порой забывают, что вода в бассейне тоже ненастоящая, и обходят ее.
«Зачем спускаться по лестнице, если можно скатиться в бассейн?», — объяснила Гервиг, для чего Барби нужна розовая горка с третьего этажа. Робби сказала, что это было ее главное развлечение на съемках.
«Это определенно дом для одинокой женщины», — посчитала художница Гринвуд. Она объяснила, что в 1962 году впервые в продаже появилась картонная расклодушка «Дом мечты», а в те времена женщины редко владели собственным домом, поэтому Барби — «настоящая икона феминизма».
Ранее Гринвуд рассказывала, что во время создания декораций для фильма столкнулась с дефицитом розовой краски, который сама же и спровоцировала. Она не могла найти нужный цвет в нескольких странах.
Премьера «Барби» запланирована на 21 июля 2023 года. Главную роль в фильме исполнила Марго Робби, а ее спутником Кеном стал Райан Гослинг.