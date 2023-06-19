Нарисованный бассейн и горка с третьего этажа: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби

Гринвуд и Спенсер решили уменьшить комнаты в доме Барби, сделав их на 23% меньше относительно стандартных. «Потолок на самом деле находится довольно близко к голове, и нужно всего несколько шагов, чтобы пройти комнату от края до края. Получается странный эффект: актеры кажутся большими, но и не гигантами», — поделилась Гервиг.