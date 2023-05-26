«Готова расталкивать очередь, чтобы первой попасть в кино»: в сети встречают новый трейлер «Барби»

В сети появился новый трейлер фильма «Барби», премьера которого назначена на 21 июля 2023 года. Если прошлый ролик лишь немного приоткрывал завесу тайны, как выглядит волшебный мир Барбиленда и кто в нем живет, то теперь зрители узнали некоторые подробности сюжета. Например, идеальная жизнь Барби в исполнении Марго Робби перестает быть идеальной: она больше не может летать, а ее стопы становятся плоскими. И тогда она решает отправиться в реальный мир. А Кен, которого сыграл Райан Гослинг, сопровождает ее в этом непростом путешествии. Ведь в мире людей не все рады куклам — в какой‑то момент жители Барбиленда даже попадут в полицию за уличную драку.