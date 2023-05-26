«Готова расталкивать очередь, чтобы первой попасть в кино»: в сети встречают новый трейлер «Барби»

В сети появился новый трейлер фильма «Барби», премьера которого назначена на 21 июля 2023 года. Если прошлый ролик лишь немного приоткрывал завесу тайны, как выглядит волшебный мир Барбиленда и кто в нем живет, то теперь зрители узнали некоторые подробности сюжета. Например, идеальная жизнь Барби в исполнении Марго Робби перестает быть идеальной: она больше не может летать, а ее стопы становятся плоскими. И тогда она решает отправиться в реальный мир. А Кен, которого сыграл Райан Гослинг, сопровождает ее в этом непростом путешествии. Ведь в мире людей не все рады куклам — в какой‑то момент жители Барбиленда даже попадут в полицию за уличную драку.
Новый трейлер восхитил зрителей
«Я, если бы повторные просмотры трейлера „Барби“ были бы нелегальны»
«Премьера „Барби“ не состоялась в Каннах, потому что зрители бы стояли и хлопали до 1 июня, а фестиваль не может взять на себя такую ответственность»
«Настроение лета 2023» (Подпись на картинке: «Ребята, вы когда‑нибудь думали о смерти?»)
«Новый трейлер „Барби“ опубликован» (Подпись на картинке: «Да, я думаю, это пять звезд»)
«У этой Барби экзистенциальный кризис»
«Мужчины, что вам мешает выглядеть так?»
«Это я после того, как толкнула ребенка, чтобы стать первой в очереди на фильм „Барби“»
Пользователи твиттера ставят трейлеру пять звезд и утверждают, что уже многократно пересмотрели его, — некоторые опасаются, что, если бы повторные просмотры ролика были нелегальны, их уже ждал бы полицейский участок. Отдельно зрители оценили стильные наряды Кена: «Мужчины, что вам мешает выглядеть так?» — пишут над скринами с участием Гослинга. Комментаторам не терпится наконец увидеть фильм на экранах: они шутливо признаются, что готовы расталкивать детей перед кинотеатром, чтобы оказаться первыми в очереди.