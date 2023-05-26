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«Готова расталкивать очередь, чтобы первой попасть в кино»: в сети встречают новый трейлер «Барби»

Анна Красюк
Сегодня в 18:34

В сети появился новый трейлер фильма «Барби», премьера которого назначена на 21 июля 2023 года. Если прошлый ролик лишь немного приоткрывал завесу тайны, как выглядит волшебный мир Барбиленда и кто в нем живет, то теперь зрители узнали некоторые подробности сюжета. Например, идеальная жизнь Барби в исполнении Марго Робби перестает быть идеальной: она больше не может летать, а ее стопы становятся плоскими. И тогда она решает отправиться в реальный мир. А Кен, которого сыграл Райан Гослинг, сопровождает ее в этом непростом путешествии. Ведь в мире людей не все рады куклам — в какой‑то момент жители Барбиленда даже попадут в полицию за уличную драку.

Новый трейлер восхитил зрителей

«Я, если бы повторные просмотры трейлера „Барби“ были бы нелегальны»

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«Премьера „Барби“ не состоялась в Каннах, потому что зрители бы стояли и хлопали до 1 июня, а фестиваль не может взять на себя такую ответственность»

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«Настроение лета 2023» (Подпись на картинке: «Ребята, вы когда‑нибудь думали о смерти?»)

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«Новый трейлер „Барби“ опубликован» (Подпись на картинке: «Да, я думаю, это пять звезд»)

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«У этой Барби экзистенциальный кризис»

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«Мужчины, что вам мешает выглядеть так?»

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«Это я после того, как толкнула ребенка, чтобы стать первой в очереди на фильм „Барби“»

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Пользователи твиттера ставят трейлеру пять звезд и утверждают, что уже многократно пересмотрели его, — некоторые опасаются, что, если бы повторные просмотры ролика были нелегальны, их уже ждал бы полицейский участок. Отдельно зрители оценили стильные наряды Кена: «Мужчины, что вам мешает выглядеть так?» — пишут над скринами с участием Гослинга. Комментаторам не терпится наконец увидеть фильм на экранах: они шутливо признаются, что готовы расталкивать детей перед кинотеатром, чтобы оказаться первыми в очереди.

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«Она — это всё. Он просто Кен»: слоган «Барби» стал шаблоном для мемов с киногероями и селебрити
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