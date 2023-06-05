Из‑за съемок «Барби» в нескольких странах образовался дефицит розовой краски

Художник-постановщик фильма «Барби» Сара Гринвуд в интервью AD рассказала, что во время создания декораций для картины столкнулась с дефицитом розовой краски, который сама же и спровоцировала. Она не могла найти нужный цвет в нескольких странах.
Режиссер «Барби» Грета Гервиг настояла на том, чтобы в фильме появились реальные декорации, а не графика. Все дома, фонари, предметы интерьера и многое другое были окрашены вручную в ярко-розовый цвет.
«Я хотела, чтобы розовый был очень ярким и чтобы его было очень много», — сказала Гервиг, добавив, что не стоит забывать, что именно из‑за этого она так полюбила Барби в детстве.
По словам Гринвуд, ее основной задачей было «сделать Барби реальной в этом нереальном мире». Розовый цвет стал гвоздем программы, и, когда дело дошло до поиска идеального оттенка, она начала сотрудничать с художниками, непрерывно смешивая цвета.
В итоге Гринвуд стала использовать флуоресцентную краску бренда Rosco, и в какой‑то момент необходимые оттенки просто закончились. В интервью она в шутку сказала: «Мир… у меня закончился розовый».
Премьера «Барби» запланирована на 21 июля 2023 года. Главную роль в фильме исполнила Марго Робби, а ее спутником Кеном стал Райан Гослинг.