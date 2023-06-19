Минюст сообщил, что у него нет полномочий для признания «Ельцин-центра» иноагентом

Министерство юстиции не может объявить «Ельцин-центр» иностранным агентом. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских («Единая Россия»), который жаловался на «Ельцин-центр».
Ответ Минюста Альшевских датирован 14 октября 2022 года, но единоросс опубликовал его в телеграме лишь сейчас.
В ведомстве пояснили, что «Ельцин-центр» создан и работает на основании закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». В соответствии с этим законом Минюст не может проводить проверки данного учреждения и признавать его иноагентом.
«В сложившейся ситуации мне видится единственный выход — править ФЗ и лишать „Ельцин-центр“ данных льгот. И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями», — написал депутат.
«Ельцин-центр» просили признать иноагентом или закрыть активисты и общественные деятели, критиковавшие либеральную позицию площадки. В частности, с критикой центра выступали Геннадий Зюганов, Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев, правоконсервативное движение «Зов народа» и певица Вика Цыганова.
Прошлой осенью Минюст уже говорил, что в соответствии с законом «О центрах исторического наследия президентов» не имеет права контролировать деятельность «Ельцин-центра».
В июне 2023-го глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против закрытия «Ельцин-центра», но призвал «подправить его идеологию». Он заявил, что сейчас идеология площадки «пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б)». Особенно Фадееву не понравился мультфильм в начале экспозиции, где, по его словам, «вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель весь в белом и дарует, наконец, свободу».