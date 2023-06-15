Минюст может признать «Ельцин-центр» иноагентом

Минюст России начал проверку «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Об этом заявил замминистра Олег Свириденко на вопрос депутата во время заседания думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет», — цитирует слова Свириденко ТАСС.
«Ельцин-центр» просили признать иноагентом или закрыть активисты и общественные деятели, критиковавшие либеральную позцию площадки. В частности, с критикой центра выступали Геннадий Зюганов, Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев, правоконсервативное движение «Зов народа» и певица Вика Цыганова.
В самом «Ельцин-центре» заявляли, что причин наделения его статусом иностранного агента нет.
Прошлой осенью Минюст пояснил, что «Ельцин-центр» создан как «центр исторического наследия первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина», а потому, по закону «О центрах исторического наследия президентов» министерство не контролирует его деятельность и не проводит в отношении него проверок.
В июне 2023-го глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против закрытия «Ельцин-центра», но призвал «подправить его идеологию». Он заявил, что сейчас идеология площадки «пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно Фадееву не понравился мультфильм в начале экспозиции, где, по его словам, «вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель весь в белом и дарует, наконец, свободу».