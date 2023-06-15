Минюст может признать «Ельцин-центр» иноагентом

В июне 2023-го глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против закрытия «Ельцин-центра», но призвал «подправить его идеологию». Он заявил, что сейчас идеология площадки «пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно Фадееву не понравился мультфильм в начале экспозиции, где, по его словам, «вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель весь в белом и дарует, наконец, свободу».