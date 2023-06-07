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Глава СПЧ призвал «подправить идеологию» «Ельцин-центра» и вытащить студентов из тисков «Медузы»*

Семён Гудошников
Сегодня в 16:40

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что закрывать «Ельцин-центр» не стоит, но следует «подправить его идеологию». Свою позицию Фадеев высказал на мероприятии в РГГУ, посвященном методике преподавания нового курса «Основы российской государственности».

«„Ельцин-центр“ — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует наконец свободу. <…> Все остальные правители там представлены дурными. Да, были ошибки, но нельзя все замазывать черной краской. Я против закрытия „Ельцин-центра“, но там надо подправить идеологию. Так нельзя!» — цитирует его слова телеграм-канал СПЧ.

Фадеев добавил, что «некоторое время назад общество было заковано в идеологические кандалы», а сейчас новой идеологии нет — и в этом проблема. «Я ни в коем случае не говорю о том, что нам нужны новые кандалы — наоборот: курс „Основы российской государственности“ побуждает широко взглянуть на мир, раскрыть глаза студентам. Мир сложен, интересен и неоднозначен. На некоторые вопросы нет однозначных ответов», — утверждает он.

Глава СПЧ призвал «вытащить студентов из тисков „Медузы“* и „Эха Москвы“, вытащить из плена узкой и, если хотите, тупой идеологии».

В самом «Ельцин-центре» отказались комментировать изданию «Подъем» высказывания Фадеева. Ранее закрыть эту культурную площадку призывали некоторые политики, артисты и общественные деятели — например, Геннадий Зюганов и Никита Михалков.

* «Медуза» внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

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Совет по правам человекаЕльцин-центрМинюст России
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Валерий ФадеевГеннадий ЗюгановНикита Михалков
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