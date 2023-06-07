Глава СПЧ призвал «подправить идеологию» «Ельцин-центра» и вытащить студентов из тисков «Медузы»*

«„Ельцин-центр“ — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует наконец свободу. <…> Все остальные правители там представлены дурными. Да, были ошибки, но нельзя все замазывать черной краской. Я против закрытия „Ельцин-центра“, но там надо подправить идеологию. Так нельзя!» — цитирует его слова телеграм-канал СПЧ.