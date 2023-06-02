Суд впервые оштрафовал российский онлайн-кинотеатр за демонстрацию ЛГБТ-контента детям

Суд оштрафовал видеосервис «Триколор Кино и ТВ» на 1,2 млн рублей из‑за демонстрации несовершеннолетним ЛГБТ-контента, пишет РБК. 1 млн рублей должно будет оплатить юридическое лицо сервиса — НАО «Национальная спутниковая компания», еще 200 тыс. — должностное лицо, ответственное за правонарушение.
За какой именно сериал или фильм был наказан «Триколор ТВ», не уточняется. Представитель сервиса отметил, что вызвавший вопросы контент удален. Максимальный штраф для должностных лиц за подобные нарушения — 400 тыс. рублей, юридическим лицам же грозят штрафы до 4 млн и приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Роскомнадзор составил протоколы за демонстрацию ЛГБТ-контента детям почти на все крупные онлайн-кинотеатры, но их дела пока в суде не рассмотрены. Помимо сервисов Start, «МегаФон ТВ», Premier и Peers.TV, о которых уже сообщалось, нарушения были выявлены у Wink, «Иви», «Кинопоиска», more.tv и Okko. Всего ведомство составило 19 подобных актов.
По словам источника РБК на медиарынке, большинство претензий Роскомнадзора связано с фильмом «Идеальные незнакомцы» 2016 года. В нем во время разговора персонажей выясняется, что один из героев негетеросексуален. При этом, кроме словесного обозначения, это никак не демонстрируется.
Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию о ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.