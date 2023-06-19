Режиссера Сокурова выписали из больницы после операции на сердце

Александр Сокуров выписан из больницы, где ему провели плановую операцию на сердце. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение режиссера.
По словам собеседника агентства, «Александр Николаевич чувствует себя хорошо».
14 июня ТАСС со ссылкой на знакомых режиссера сообщил, что Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце. Отмечалось, что его здоровью ничего не угрожает, сам кинематографист говорил, что с ним все в норме.
Первый фильм Сокуров снял в 1978 году, но до конца 1980-х ни одну из его картин не пустили в советский прокат. Зато после уже отснятые его ленты с большим успехом представляли советское кино на международных кинофестивалях.
В 2011 году его драма «Фауст» удостоилась «Золотого льва» на Венецианском смотре. В 2017 году режиссер получил Премию Европейской киноакадемии за творчество в целом.
В недавнем интервью Сокуров заявил, что давление на культуру со стороны государства сейчас больше, чем в советский период. В качестве примера он привел судебное преследование режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, опечатывание дверей МДТ и снятие Андрея Могучего с поста худрука БДТ.