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Сокуров попал в реанимацию после операции на сердце

Семён Гудошников
Сегодня в 13:01

Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце, пишет ТАСС со ссылкой на его окружение.

Там отметили, что здоровью режиссера ничего не угрожает, «никаких критичных состояний». Сам Сокуров дал агентству такой комментарий: «Держусь. Все в норме. Врачи прекрасные».

Ряд СМИ писал, что режиссера экстренно госпитализировали в Петербурге. Его помощница опровергла эту информацию, заявив, что Сокуров проходит плановое обследование.

Первый фильм Сокуров снял в 1978 году, но до конца восьмидесятых ни одну из его картин не пустили в советский прокат. Зато после уже отснятые его ленты с большим успехом представляли советское кино на международных кинофестивалях.

В 2011 году его драма «Фауст» удостоилась «Золотого льва» на Каннском смотре. В 2017 году режиссер получил Премию Европейской киноакадемии за творчество в целом.

В недавнем интервью Сокуров заявил, что давление на культуру со стороны государства сейчас больше, чем в советский период. В качестве примера он привел судебное преследование режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, опечатывание дверей МДТ и снятие Андрея Могучего с поста худрука БДТ.

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Александр СокуровЕвгения БерковичСветлана Петрийчук
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