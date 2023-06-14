Сокуров попал в реанимацию после операции на сердце

Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце, пишет ТАСС со ссылкой на его окружение.
Там отметили, что здоровью режиссера ничего не угрожает, «никаких критичных состояний». Сам Сокуров дал агентству такой комментарий: «Держусь. Все в норме. Врачи прекрасные».
Первый фильм Сокуров снял в 1978 году, но до конца восьмидесятых ни одну из его картин не пустили в советский прокат. Зато после уже отснятые его ленты с большим успехом представляли советское кино на международных кинофестивалях.
В 2011 году его драма «Фауст» удостоилась «Золотого льва» на Каннском смотре. В 2017 году режиссер получил Премию Европейской киноакадемии за творчество в целом.
В недавнем интервью Сокуров заявил, что давление на культуру со стороны государства сейчас больше, чем в советский период. В качестве примера он привел судебное преследование режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, опечатывание дверей МДТ и снятие Андрея Могучего с поста худрука БДТ.