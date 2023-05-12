Сокуров: давление на культуру сейчас сильнее, чем во времена СССР

Он отметил, что большую часть жизни прожил в условиях тоталитарного государства и жестко им преследовался — все его фильмы были запрещены для показа в СССР. При этом он считает, что тоталитарные государства нуждаются в гениях, чтобы через искусство «демонстрировать свое всесилие, а также преимущества и лучшие стороны своего политического режима». В то же время демократические государства, по словам Сокурова, просто обеспечивают средний уровень художественной и социальной культуры.