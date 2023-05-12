Сокуров: давление на культуру сейчас сильнее, чем во времена СССР

Давление на культуру в России со стороны государства сейчас даже больше, чем в советский период. Об этом режиссер Александр Сокуров рассказал в интервью Forbes.
В качестве примера он привел судебное преследование режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», который получил две «Золотые маски».
«Всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо. А преследование женщин по политическому мотиву, посадки женщин, да еще с детьми — безнравственно по определению», — сказал Сокуров.
Он также упомянул опечатывание дверей МДТ и снятие Андрея Могучего с поста худрука БДТ. «Вышвыривание ведущего российского режиссера из одного из ведущих театров страны, когда этот театр под его руководством находится на взлете, — это деморализующий факт. И я бы сказал, что это факт нападения бюрократии на государство, на общество», — заявил режиссер.
Он отметил, что большую часть жизни прожил в условиях тоталитарного государства и жестко им преследовался — все его фильмы были запрещены для показа в СССР. При этом он считает, что тоталитарные государства нуждаются в гениях, чтобы через искусство «демонстрировать свое всесилие, а также преимущества и лучшие стороны своего политического режима». В то же время демократические государства, по словам Сокурова, просто обеспечивают средний уровень художественной и социальной культуры.
«В условиях сложной и странной формы „демократии“, в которой сегодня существует наша страна, необходимости в системном развитии культуры и обнародовании рождающихся новых произведений искусства нет», — считает он.
Комментируя нападки в сторону отдельных деятелей культуры, Сокуров заявил, что они не должны удивлять. «Партийные политики и пропагандисты привели общество Российской Федерации в состояние крайней невротики, можно сказать, ввели в общественное сознание запредельную дозу политической неврастении. Этого делать ни в коем случае нельзя в такой стране, как Россия, которая вброшена в период климатических перемен», — отметил он.
Также Сокуров выступил против травли людей, не согласных с нынешней политикой российских властей. «Никого нельзя высылать или объявлять „иностранными агентами“, нельзя изменять конституционный статус гражданина. Унижать, оскорблять, травить уехавших из страны — противозаконно. Повторяю: на это нет законных оснований. Нет вины протестующих в том, что политический курс резко изменился», — считает режиссер.