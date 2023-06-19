Сериал расскажет о жизни Берлина до его вступления в банду из оригинального шоу. В спин-оффе целью главного героя станет ограбление французского аукционного дома Chez Vienot, где хранится крупный рубин. «План: украсть 44 млн евро — за один день», — гласит синопсис проекта.