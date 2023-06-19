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Вышел тизер сериала «Берлин» — спин-оффа «Бумажного дома»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:17

Netflix в рамках презентации Tudum показал дебютный тизер сериала «Берлин» — спин-оффа «Бумажного дома». Премьера запланирована на декабрь, точной даты пока нет.

Сериал расскажет о жизни Берлина до его вступления в банду из оригинального шоу. В спин-оффе целью главного героя станет ограбление французского аукционного дома Chez Vienot, где хранится крупный рубин. «План: украсть 44 млн евро — за один день», — гласит синопсис проекта.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, режиссерами которых станут Альберт Пинто, Давид Баррокаль и Джеффри Каупер. Сценарист Алекс Пина.

Роль Берлина повторит Педро Алонсо. Помимо него, в проекте снимаются испанские актеры Мишель Женнер, Тристан Ульоа и Бегонья Варгас. Появятся ли в спин-оффе другие персонажи из «Бумажного дома», пока неизвестно.

Впервые о планах Netflix снять спин-офф «Бумажного дома» про Берлина стало известно еще в начале декабря 2021 года. А съемки стартовали только в сентябре 2022-го.

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Netflix
люди
Алекс ПинаПедро АлонсоМишель Женнер
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