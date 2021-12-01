перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix снимет спин-офф «Бумажного дома». Он будет посвящен Берлину 9:56
Вирусолог Центра Гамалеи заявил, что пока нет данных о повышенной опасности «Омикрона» 9:31
Давид Дастмалчян снимется в фильме «Бостонский душитель» от Ридли Скотта 9:21
HBO Max/YouTube
Вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе» 8:44
Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме «Рэнфилд» 2:21
Губернатор Хабаровского края решил снять вестерн, чтобы привлечь туристов в регион 1:32
В Нидерландах обнаружили штамм «Омикрон» в образцах двухнедельной давности 0:47
Сценарий сериала по «Сказкам о Дунке и Эгге» напишет Стив Конрад. Он работал над «Патриотом» Вчера в 23:38
John-Mark Smith/Unsplash
Popcorn Books и вебзин Autovirus объявили опен-колл автофикшн-текстов для создания сборника Вчера в 22:53
VK запустил приложение «VK Музыка» и сервис для музыкантов «VK Студия» Вчера в 22:18
Внутренний документ ФБР раскрыл, какие данные пользователей агентство получает от мессенджеров Вчера в 22:16
Семья Гуччи раскритиковала фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» Вчера в 21:26
Вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел» Вчера в 21:10
Приговор экс-схиигумену Сергию, перезапуск «Поля чудес» и другие новости дня
Вчера в 20:43 дайджест
Роспотребнадзор ограничил действие ПЦР-тестов на коронавирус 48 часами из‑за штамма «Омикрон» Вчера в 19:23
Александр Лукашенко приедет в Крым — и это будет означать признание полуострова российским Вчера в 19:01
Google назвал Paramount+ и Clubhouse лучшими приложениями года Вчера в 18:51
Василий Кандинский. Импровизация №209/Пресс-материалы
В музее «Новый Иерусалим» представят 120 картин великих русских художников — от Брюллова до Малевича Вчера в 18:17
В Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Вот как это выглядит на фотографиях Вчера в 18:15
Британский регулятор обязал компанию Meta продать сервис Giphy Вчера в 17:50
Отключить рекламу

Netflix снимет спин-офф «Бумажного дома». Он будет посвящен Берлину

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:56

Netflix решил расширить вселенную «Бумажного дома» и заказл спин-офф сериала под названием «Берлин». Об этом сообщает Deadline.

Шоу будет посвящено Андресу де Фонойосу, также известному как Берлин. Его роль в оригинальном сериале исполнил Педро Алонсо.

Запуск «Берлина» намечен на 2023 год. Остальные детали шоу стрим-сервис не раскрывает.

«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро.

Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.

3 декабря на Netflix состоится премьера второй части заключительного сезона сериала.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Педро Алонсо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить