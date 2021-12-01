Netflix снимет спин-офф «Бумажного дома». Он будет посвящен Берлину

Netflix решил расширить вселенную «Бумажного дома» и заказл спин-офф сериала под названием «Берлин». Об этом сообщает Deadline.

Шоу будет посвящено Андресу де Фонойосу, также известному как Берлин. Его роль в оригинальном сериале исполнил Педро Алонсо.

Запуск «Берлина» намечен на 2023 год. Остальные детали шоу стрим-сервис не раскрывает.

«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро.

Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.

3 декабря на Netflix состоится премьера второй части заключительного сезона сериала.