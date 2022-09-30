В Испании стартовали съемки спин-оффа «Бумажного дома» про Берлина. Его вновь сыграет Педро Алонсо

В Мадриде, Испания, стартовали съемки первого спин-оффа криминальной драмы «Бумажный дом». Он будет посвящен персонажу по прозвищу Берлин, пишет El País.

Сценаристы расскажут о жизни героя до его вступления в банду из оригинального шоу. Отмечается, что в картине будет много комедийных и романтических сцен.

К роли Берлина вернется Педро Алонсо. Также в сериале снимаются испанские актеры Мишель Женнер, Тристан Ульоа и Бегонья Варгас. Появятся ли в спин-оффе другие персонажи из «Бумажного дома», пока неизвестно.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, режиссерами которых станут Альберт Пинто, Давид Баррокаль и Джеффри Каупер. Сценарист — Алекс Пина.

Тристан Ульоа отмечает, что на создание истории Берлина ушло очень много времени. По его словам, Пина написал десятки версий одного и того же сценария.

«Хорошо, что люди дадут нашему проекту шанс из‑за успеха „Бумажного дома“. Плохо, что существует больший риск разочаровать людей», — рассказывает Пина.

«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Премьера первого сезона шоу состоялась в 2017 году.

Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.

О том, что выйдет отдельный сериал, посвященный Берлину, стало известно еще в начале декабря 2021 года. Тогда сообщалось, что выход проекта запланирован на 2023 год.