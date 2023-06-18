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Ежемесячная аудитория «Вконтакте» достигла рекордных 107 млн человек

Виктория Шанина
Сегодня в 11:32

В мае соцсеть «Вконтакте» установила свой личный рекорд по ежемесячной аудитории в мире — 107 млн человек. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила гендиректор компании Марина Краснова.

В России этот показатель составил 84 млн человек, что также рекорд. Еще один майский максимум для соцсети — дневная посещаемость 54,2 млн человек.

«Наша аудитория растет постоянно, мы регулярно показываем это в наших квартальных отчетах. Последний квартал вновь это подтвердил. Мы увидели рост более чем на 11% год к году в ежедневной и ежемесячной аудитории», — заявила Краснова.

Она отметила, что самая активная возрастная группа — молодые люди в возрасте 14-24 лет. «Они проводят больше всего времени в соцсети», — добавил гендиректор «ВКонтакте».

Аудитория российских соцсетей начала активно расти в конце марта 2022-го, когда суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией, а соцсети Instagram и Facebook в России запретили. Помимо «ВКонтакте» самыми популярными соцсетями в стране тогда стали Telegram и «Одноклассники».

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