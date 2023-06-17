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В Москве и Петербурге отменили концерты Big Baby Tape

Максим Саблин
Сегодня в 13:03

Организаторы сразу двух концертов Big Baby Tape в Москве и Петербурге сообщили о переносах «по независящим от артиста и организаторов причинам». Идентичные сообщения можно найти в пабликах выступления рэпера, заметил сайт The-Flow.

Об отмене выступлений в столицах стало известно за двое суток до открытия дверей. Организаторы планируют анонсировать новые даты в ближайшие дни и обещают вернуть деньги зрителям. Предположительно, Big Baby Tape сможет появиться на сцене в начале июля.

10 июня рэперу пришлось перенести мероприятия в Нижнем Новгороде и Казани. В ночь на 8 июня рэпер рассказал об отмене клаб-шоу в Екатеринбурге, которое должно было пройти тем вечером.

Накануне Екатерина Мизулина направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили ряд рэп-исполнителей на пропаганду употребления наркотических веществ. В числе таких артистов оказался и Big Baby Tape.

«Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года, и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — предупреждает Мизулина.

По данным Mash, рэпер «начинает снижать прайс за выступления», а под угрозой оказался весь его тур.

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