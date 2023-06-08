В Екатеринбурге сорвался концерт Big Baby Tape. Возможно, отменят и весь тур

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Об этом сообщает уральское информагентство Ura.ru.
Выступление было запланировано на 8 июня в концерт-холле «Свобода». О том, что оно не состоится, организаторы сообщили в ночь с 7 на 8 июня.
«К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты», — говорится в посте организаторов.
Отмечается, что по билетам на екатеринбургский концерт Big Baby Tape можно «абсолютно бесплатно» попасть на «вечеринку со специальными гостями». Что это за ивент, не уточняется.
По данным Mash, рэпер «начинает снижать прайс за выступления», а под угрозой оказался весь его тур. Телеграм-канал связывает это с проверкой в отношении Ракитина, которую требует провести глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Ura.ru напоминает, что накануне Мизулина направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили ряд рэп-исполнителей на пропаганду употребления наркотических веществ. В числе таких артистов оказался и Егор Ракитин.
«Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — предупреждает Мизулина.