«Аэрофлот» назовет самолет в честь Жириновского

«Аэрофлот» назовет один из самолетов в своем парке в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского.
Один из Boeing 737 будет назвал в честь политика, другой — в честь поэта и министра юстиции Российской империи Гавриила Державина. Сначала оба лайнера будут эксплуатироваться в дочерней авиакомпании «Россия», добавил Александровский.
Лайнеры «Аэрофлоту» передаст со вторичного рынка «Государственная транспортная лизинговая компания».
Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля после затяжной болезни. На ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть «И.И.Жириновский».