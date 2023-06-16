Реклама
Новости

«Аэрофлот» назовет самолет в честь Жириновского

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:04

«Аэрофлот» назовет один из самолетов в своем парке в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского.

Один из Boeing 737 будет назвал в честь политика, другой — в честь поэта и министра юстиции Российской империи Гавриила Державина. Сначала оба лайнера будут эксплуатироваться в дочерней авиакомпании «Россия», добавил Александровский.

Лайнеры «Аэрофлоту» передаст со вторичного рынка «Государственная транспортная лизинговая компания».

Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля после затяжной болезни. На ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть «И.И.Жириновский».

расскажите друзьям
теги
АэрофлотЛДПРBoeingАвиакомпания РоссияГосударственная транспортная лизинговая компания
люди
Владимир ЖириновскийСергей Александровский
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»