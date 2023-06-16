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CNN: Джо Байден готов упростить вступление Украины в НАТО

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:45

Президент США Джо Байден готов упростить вступление Украины в НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источники. Страны — участница альянса идею поддерживают, пишет Politico.

CNN передает, что Байден готов отказаться от Плана действий по членству в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предложил союзникам сделать это без соблюдения документа, они это поддержали.

Однако некоторые собеседники отметили, что это может привести к эскалации конфликта на территории Украины и трудностям к восстановлению связей в властями РФ после него, написал Politico.

В начале апреля Финляндия стала членом НАТО. В начале июня Швеция получила право на вступление после улаживания разногласий с Турцией.

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Джозеф БайденЙенс Столтенберг
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