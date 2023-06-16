CNN: Джо Байден готов упростить вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден готов упростить вступление Украины в НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источники. Страны — участница альянса идею поддерживают, пишет Politico.
CNN передает, что Байден готов отказаться от Плана действий по членству в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предложил союзникам сделать это без соблюдения документа, они это поддержали.
Однако некоторые собеседники отметили, что это может привести к эскалации конфликта на территории Украины и трудностям к восстановлению связей в властями РФ после него, написал Politico.