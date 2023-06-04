Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в альянс. Перед этим он провел закрытую встречу с турецким президентов Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Столтенберга, он договорился с Эрдоганом о проведении трехсторонней встречи 12 июня. Помимо него и Эрдогана на встрече были министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и представители НАТО.
В середине прошлого мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Однако Турция выступила против, аргументировав тем, что эти страны выступают «гостевым домом для террористических организаций», подразумевая признанные Анкарой террористическими Рабочую партию Курдистана и движение «Хизмет».
В начале апреля Финляндия стала членом НАТО. Перед этим состоялась встреча турецкого и финляндского президентов.