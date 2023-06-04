Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО

В середине прошлого мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Однако Турция выступила против, аргументировав тем, что эти страны выступают «гостевым домом для террористических организаций», подразумевая признанные Анкарой террористическими Рабочую партию Курдистана и движение «Хизмет».