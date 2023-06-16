Markul & Feduk, Doja Cat и Metallica: главные музыкальные релизы этой пятницы

Традиционно в ночь с четверга на пятницу большинство артистов представляют новую музыку, а «Афиша Daily» собирает самое интересное. В эту пятницу слушаем фит Markul и Feduk, треки Metallica, Pyrokinesis и Gunna и смотрим клипы Doja Cat и Джека Харлоу.
Doja Cat
«Attention»
Doja Cat выпустила сингл «Attention» сразу с клипом — уже по традиции, очень эпатажным. Для артистки это первая сольная песня в 2023 году и, по ее собственным словам, первая в новой творческой эре.
Помимо самой Doja Cat трек писали диджей Y2K и Rogét Chahayed — автор некоторых песен Дрейка, Трэвиса Скотта, Биг Шона и других громких имен американской хип-хоп-сцены. Они же занимались продюсированием релиза.
Metallica
«The Amsterdam Sessions»
Metallica продолжают напоминать, что в апреле у них впервые за семь лет вышел студийный альбом — «72 Seasons». Металлисты исполняют треки с него по всем Соединенным Штатам (и не только) и на одном из концертов — на Ready Set Studios в Амстердаме — артисты записали EP «The Amsterdam Sessions».
На пластинке всего четыре композиции — две новые («Lux Æterna» и «If Darkness Had a Son») и две уже давно знакомые («Master of Puppets» и «Nothing Else Matters»). В отличие от классических лайвов, EP звучит очень чисто, без лишних хлопков и восторгов зрителей.
Gunna
«A Gift and a Curse»
«A Gift & a Curse» — это четвертый альбом в дискографии Gunna и первый после его выхода из тюрьмы в декабре (рэпера арестовали в прошлом году вместе с Янг Тагом за рэкет и создание банды). Пластинка получилась одновременно рефлексивной и дерзкой.
Рэпер рассуждает о том, как изменилась его жизнь после судебных разбирательств, заявляет, что справится со всеми трудностями, и сравнивает жизнь с «Монополией». Но несмотря на всю лирику, к своему роскошному образу жизни Gunna постепенно возвращается — по крайней мере, в треках «p Angels» и «Rodeo Dr» точно.
Джек Харлоу
«Gang Gang Gang» (клип)
Джек Харлоу все еще разбавляет наши будни винтажной эстетикой, но в новом клипе на трек «Gang Gang Gang» артист сталкивает старые вязаные свитеры и антикварные лампы с современностью. В целом это рассуждение об отношениях между людьми и влиянии на них криминального мира.
Сама песня вышла еще в апреле в рамках альбома «Jackman». «Афиша Daily» рассказывала о нем в одной из пятничных подборок.
Kasabian
«Algorithms»
Британские рокеры Kasabian в новом сингле рассуждают о различиях между людьми и искусственным интеллектом. И пока весь мир в восторге от новых технологий и открывшихся возможностей, музыканты осуждают чрезмерную зависимость от машин и их бездушность.
«Роботы берут все под контроль, полагая, что у них есть душа. Но они никогда не почувствуют этой любви», — поет в припеве фронтмен Kasabian Серджо Пиццорно.
Sigur Rós
«Átta»
Для Sigur Rós «Átta» это первый студийный альбом почти за десять лет. С 2013 года из группы успел уйти барабанщик Орри Паудль Дирасон из‑за скандала с сексуализированным насилием, затем исполнителей обвинили в мошенничестве. Вокалист Йоун Тоур Биргиссон все это время строил сольную карьеру, но воссоединялся с коллективом для выступления на редких концертах.
Альбом «Átta» — это по-прежнему альтернатива, и «неземной» фальцет Биргиссона тоже на месте. А вот басов и барабанов стало заметно меньше, композиции близки к симфоническим.
Pyrokinesis
«Я краснею при тебе как…»
Pyrokinesis рассказывает слегка инфантильную историю влюбленности и последующих проблем с большим количеством уменьшительно-ласкательных суффиксов, «в небе звездочками» и отсылками к Гарри Поттеру и Земфире. Неожиданное амплуа рэпера под простой бит.
Объявляя о выходе трека, Pyrokinesis напомнил, что осенью едет в тур. Сингл «Я краснею при тебе как…», судя по всему, там тоже прозвучит.
Markul & Feduk
«Мятный»
Markul и Feduk записали потенциальный хит и отдали на сведение Роману Волозневу. За продакшен отвечал Артем Кулыгин (он же Shumno), у которого в биографии есть сотрудничество с Луной, Мальбэком и Boulevard Depo.
И хотя Feduk в последнее время часто отдает предпочтение лиричному звучанию, в «Мятном» нет даже любовной линии («Мне не нужна подруга, дай мне что‑нибудь еще»). Получился стандартный клубный, немного электронный, танцевальный сингл — делаем ставки, увидим ли мы «Мятный» в летних топ-чартах.
Wildways & Mary Gu
«Я тебя тоже»
О чем могла получиться коллаборация металла Wildways и попа Mary Gu? Конечно, о любви и романтике, которые постепенно перерастают в токсичные отношения. И инструменты этим смыслам подыгрывают — песня «Я тебя тоже» начинается с зацикленного гитарного риффа, а ближе к концу становится все более агрессивной.