Markul & Feduk, Doja Cat и Metallica: главные музыкальные релизы этой пятницы

Для Sigur Rós «Átta» это первый студийный альбом почти за десять лет. С 2013 года из группы успел уйти барабанщик Орри Паудль Дирасон из‑за скандала с сексуализированным насилием, затем исполнителей обвинили в мошенничестве. Вокалист Йоун Тоур Биргиссон все это время строил сольную карьеру, но воссоединялся с коллективом для выступления на редких концертах.