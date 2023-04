The National, Hozier, Beach House и Labrinth: собрали богатую пятничную подборку музыкальных релизов

Первый за четыре года альбом американской инди-рок-группы, в котором в композиции «The Alcott» появляется Тейлор Свифт. В записи также приняли участие Суфьян Стивенс и Фиби Бриджерс: первого можно услышать в «Once Upon a Poolside», а вторая поработала над «This Isn’t Helping» и «Your Mind Is Not Your Friend».