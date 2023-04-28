The National, Hozier, Beach House и Labrinth: собрали богатую пятничную подборку музыкальных релизов

Второй сингл с грядущей пластинки музыканта из Минска, где он рефлексирует о прошлом. В разговоре с Srsly Тима поделился, как временами вспоминает моменты из прошлого и размышляет, что он должен чувствовать: «Счастье за то, что это было вообще? Или невероятную тоску за то, что точно так же это уже не повторится?»