The National, Hozier, Beach House и Labrinth: собрали богатую пятничную подборку музыкальных релизов

Традиционно по пятницам «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этот раз в подборку попали The National, Hozier, Beach House, Labrinth, 4NN4, Джек Харлоу и Тима Белорусских.
The National
«First Two Pages of Frankenstein»
Первый за четыре года альбом американской инди-рок-группы, в котором в композиции «The Alcott» появляется Тейлор Свифт. В записи также приняли участие Суфьян Стивенс и Фиби Бриджерс: первого можно услышать в «Once Upon a Poolside», а вторая поработала над «This Isn’t Helping» и «Your Mind Is Not Your Friend».
The National всегда привлекали много внимания, поэтому рецензии на их новый релиз уже написали NME, Rolling Stone, Variety и The Independent.
Beach House
«Become»
Мини-альбом с пятью треками, сочиненными во время создания другой пластинки — «Once Twice Melody» 2022 года. «Мы не думали, что они вписываются в мир OTM, но позже поняли, что все они вписываются в свой собственный маленький мир», — рассказали участники группы Виктория Легран и Алекс Скалли.
Джек Харлоу
«Jackman»
Пластинка американского певца из десяти треков, вышедшая вслед за прошлогодним «Come Home the Kids Miss You». В отличие от предыдущего альбома, в этом релизе Харлоу обошелся без гостей. Название альбома — это полное имя певца.
Labrinth
«Ends & Begins»
Альбом автора саундтрека к «Эйфории», в котором можно услышать совместные «The Feels» с Зендаей и «Never Felt So Alone» с Билли Айлиш (клип тут, но из РФ посмотреть нельзя). Labrinth описал пластинку так: «Научно-фантастические песни о любви для моей возлюбленной».
Скриптонит
«7»
Седьмой полноформатный релиз казахстанского рэпера. «Этот звук не для терпил, шелестит как старый добрый далла билл. Твой рэп, может, и кокос, но я его смыл. Ты думал, жизнь кино? Ага, все так и есть — полноформатное дерьмо, братуха, но не мыло, смотри под ноги, прикрывай тыл», — читает Адиль в треке «Органика».
Тима Белорусских
«Воспоминания»
Воспоминания — место, где я не могу дышать,
Бьется до боли во мне, и я уже не знаю как
Остановить это, чтобы не бояться пустоты.
Воспоминания — место, где когда‑то с тобой были мы.
Второй сингл с грядущей пластинки музыканта из Минска, где он рефлексирует о прошлом. В разговоре с Srsly Тима поделился, как временами вспоминает моменты из прошлого и размышляет, что он должен чувствовать: «Счастье за то, что это было вообще? Или невероятную тоску за то, что точно так же это уже не повторится?»
Hozier
«All Things End»
«All Things End» — это второй трек с нового мини-альбома певца. В клипе на него ирландский музыкант впадает в лихорадочный сон на операционном столе и видит, как врачи в танце кружатся вокруг. В конце клипа Hozier остается без сердца.
4NN4
«Фарфор»
Клип экс-вокалистки группы Cream Soda Анны Романовской, которая теперь поет под псевдонимом 4NN4. Песня «Фарфор» посвящена человеку, чья жизнь превратилась в вечное опасение влюбиться и снова разлюбить, рассказала певица.
«Речь идет о человеке, который разрабатывает компьютерные игры. В отношениях у него все сложно: сначала он влюбляется, а потом резко переключается и, как бы ни старался контролировать свое поведение, так или иначе перестает испытывать к человеку прежние чувства», — поделилась Романовская.