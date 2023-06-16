Как выглядела бы коллекция сумок, вдохновленных Burger King или Cinnabon? Показывает нейросеть

Недавно креативное агентство Mschf, в начале года представившее большие красные ботинки, показало свой новый проект: микроскопическую сумку Louis Vuitton. Она меньше крупинки соли и даже может пролезть в игольное ушко. Тоут много обсуждали, но, естественно, такой аксессуар совершенно не функционален. А редакторка издания BuzzFeed пошла дальше и решила привлечь искусственный интеллект, чтобы смоделировать коллекцию необычных, при этом в теории готовых к реализации сумок. Так появилась подборка аксессуаров, вдохновленных популярными в Канаде сетями быстрого питания.
Комментаторы в соцсетях больше всего обращают внимание на нескромную синнабон-сумку и признаются, что она заставляет их чувствовать себя некомфортно. При этом многие всерьез заинтересовались экстравагантными аксессуарами. «Хочется заявить, что я никогда бы не носила ничего подобного… но я бы солгала», — пишет одна из читательниц издания. Больше всего «спрос» на сумку, вдохновленную Chipotle — сетью ресторанов, которая специализируется на приготовлении буррито и тако. Само слово «чипотле» обозначает мексиканскую приправу, которая представляет собой копченый красный перец халапеньо, — отсюда и цвет получившегося аксессуара.
Для тех, кто успел расстроиться, что эти сумки нельзя купить, есть хорошая новость: мировые дизайнеры уже придумали и выпустили множество аксессуаров в виде еды. Например, создательница бренда Rommy de Bommy предоставляет на выбор десятки в прямом смысле аппетитных сумок: там есть и тост с авокадо, и морковный торт, и панкейки с черникой, и пицца, и суп рамен.
А у российского бренда Pepfer в коллекции есть, например, сумки в виде банки сгущеного молока — в классическом голубо-белом дизайне, в виде жестяной коробки с индийским чаем, в виде треугольного картонного пакета молока и в виде банки черной икры.
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