Как выглядела бы коллекция сумок, вдохновленных Burger King или Cinnabon? Показывает нейросеть

Комментаторы в соцсетях больше всего обращают внимание на нескромную синнабон-сумку и признаются, что она заставляет их чувствовать себя некомфортно. При этом многие всерьез заинтересовались экстравагантными аксессуарами. «Хочется заявить, что я никогда бы не носила ничего подобного… но я бы солгала», — пишет одна из читательниц издания. Больше всего «спрос» на сумку, вдохновленную Chipotle — сетью ресторанов, которая специализируется на приготовлении буррито и тако. Само слово «чипотле» обозначает мексиканскую приправу, которая представляет собой копченый красный перец халапеньо, — отсюда и цвет получившегося аксессуара.