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ЕСПЧ обязал Россию информировать о состоянии здоровья Заремы Мусаевой каждые две недели

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:21

Европейский суд по правам человека обязал власти России отчитываться о состоянии здоровья Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сейди Янгулбаева, каждые две недели. Об этом сообщил «Комитет против пыток»*.

Государство должно будет предоставлять документы о предоставленной арестованной женщине медпомощи, назначенных ей лекарствах и проведенных врачебных осмотрах. ЕСПЧ также просит обеспечить Мусаевой соблюдение прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

«Комитет против пыток»* намерен подать расширенную жалобу в ЕСПЧ по делу Заремы Мусаевой. Организация настаивает, чтобы суд обязал соблюсти ее право на справедливое судебное разбирательство.

«Чтобы гарантировать соблюдение прав Заремы Мусаевой, властям РФ для начала нужно передать ее дело из Чеченской Республики, поскольку следствие там себя дискредитировало. Дела Мусаевой должны расследовать на федеральном уровне, либо в любом другом регионе, обеспечивая независимость следствия и судебного рассмотрения», — считает руководитель отдела международно-правовой защиты Ольга Садовская.

Зарема Мусаева была задержана 20 января в Нижнем Новгороде. Ее отвезли в Чечню, где арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Задержать Сайди Янгулбаева не смогли из‑за его статуса судьи в отставке.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что, будучи уже в Грозном, Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». По его словам, «​​каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала» и «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из России. 1 февраля Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, иначе «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».

2 февраля суд Грозного арестовал Зарему Мусаеву на два месяца — до 1 апреля 2022 года. Она арестована по части 2 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

* «Комитет против пыток», а также «Комитет по предотвращению пыток» внесены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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